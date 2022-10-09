Doktoru bayıltıncaya kadar dövdüler

Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezine gelen hasta ile merkezde çalışan engelli bir doktor arasında 22 Ağustos günü tartışma yaşandı. Aynı merkezde aile hekimi olarak görev yapan Ekin Hürel Günay da tartışmayı sonlandırmak için araya girdi ve beyaz kod verdi. Günay, önceki gün mesai sonrası kendisini bekleyen 3 saldırganın sopalı saldırısına uğradı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Başından yaralanan, vücudunda da kırıklar oluşan Günay, ambulansla kaldırıldığı Torbalı'daki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir süre Acil Servis'te gözlem altında tutulan Günay, tedavisinin ardından taburcu oldu. Olay sonrası şüpheliler S.A, F.A. ve S.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Tanınmayacak hale gelen doktor Günay, neler yaşandığını taburcu olduktan sonra anlattı.

"DAVAMIN TAKİPÇİSİYİM"

İş çıkışı saldırganların sopalarla kendisini darbettiğini belirten Günay, "Ben hastamı muayene ederken bağrışma duydum. Bu şahıs, doktorla tartışıyordu ve aynı şahıs bir yıl önce de doktora bağırıp çağırmıştı. Bunun üzerine kendisinin yanına gidip dışarıya çıkardım. Şahıs, öfkesini koridordayken bana yönlendirdi. Vurmaya çalıştı, küfürlü konuştu. Biz de polis çağırdık, şikayetçi olduk. Şahıs, ehliyet için başvurmuş, doktor da gözünde sorun olduğu için göz birimine yönlendirmiş. Tartışma da bu sebeple olmuş. Bir ay sonra da sopalarla saldırıya uğradım. Şahıslardan biri o gün benimle tartışan kişiydi. Bayılmışım sonrasını hatırlamıyorum. Şu an kamu davası açıldı. Ben de davanın takipçisi olacağım. Şahısların şu anda gözaltında olduğunu biliyorum" diye konuştu.

CHP'Lİ BASKAN DA SALDIRDI

TORBALI'DA doktora uygulanan şiddetin bir benzeri de Hakkari Şemdinli'de yaşandı. Hayatını kaybeden ağabeyi için hastane koridorunda bekleyen CHP'li ilçe başkanı Ethem Karakoç, Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan'a tekme tokat saldırdı. Karakoç, "Ben senden sabah kardeşim için ambulans istemedim mi?" diye bağırırken, diğer kardeşi Yusuf Karakoç da Kalkan'ı darbetti. Kalkan, çevredekilerin araya girmesi ile kurtarıldı. Gözaltına alınan kardeşler serbest kaldı.

ÖMER DUR