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Haberler İzmir İzmir'de gece saatlerinde hareketli anlar: Patlama sesini duyan ekiplere haber verdi

İzmir'de gece saatlerinde hareketli anlar: Patlama sesini duyan ekiplere haber verdi

İzmir'in Aliağa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda 2 katlı binanın birinci katında patlama yaşandı. Olay yerine gelen ekipler hemen müdahalede bulunurken binadaki incelemelerin de sürdüğü öğrenildi.

DHA

09.10.2022, 08:34

İzmir’de gece saatlerinde hareketli anlar: Patlama sesini duyan ekiplere haber verdi

Olay, 00.00 sıralarında Kültür Mahallesi 277 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlama olan evdeki vatandaşları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde patlama anında evde bulunan E.T., E.C. ve S.G.'nin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar ambulans ile Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binadaki incelemeler sürüyor.

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