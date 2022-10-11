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Haberler İzmir İzmir'de 2 katlı binadaki patlamada yaralanan 3 kişi taburcu oldu

İzmir'de 2 katlı binadaki patlamada yaralanan 3 kişi taburcu oldu

İzmir'in Aliağa ilçesindeki 2 katlı evin birinci katında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında yaralanan 3 kişi taburcu edildi. Patlamanın, mutfaktaki gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlendi.

DHA

11.10.2022, 14:07

İzmir’de 2 katlı binadaki patlamada yaralanan 3 kişi taburcu oldu

İzmir Aliağa'daki Patlama, 8 Ekim'de Kültür Mahallesi 277 Sokak'taki 2 katlı binanın birinci katında gece meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlamanın ardından çıkan yangında, evde bulunan 3 kişiyi dışarı çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar E.T., E.C. ve S.G., ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, patlamanın mutfaktaki gaz sıkışması sonucunda gerçekleştiği, ardından evde yangın çıktığı belirlendi.

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