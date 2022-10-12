Çinli ‘hacker’ların hedefi ‘kaslı avukat’

İzmir Barosu avukatlarından, lisanslı sporcu Orhan Önal'ın yaklaşık 9 yıldır işleri için kullandığı kendi ad ve soyadını taşıyan 'com' uzantılı domain adresi bundan 1 ay önce kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ele geçirildi. İnternet sitesini ele geçiren hackerlar önce Çin'de demir çelik satışı yapan bir firmanın reklamlarını yayınlanmaya başladı. Önal'dan para koparmaya çalışan hackerlar umduklarını bulamayınca bu kez sitede Çince olarak müstehcen içerikli sitelerin reklamını yapmaya başladı.

4 BİN DOLAR İSTEDİLER

Önal bunun üzerine internet sitesi adresini geri alabilmek için 'Uluslararası Web Siteleri ve Domain Meseleleri Tahkim Komisyonu'na (UDRP) başvurmak için harekete geçti. Uluslararası platformda değerlendirme yapılan komisyonun başvuru ücreti olarak 4 bin dolar istediğini öğrenen Önal, bunun yerine avukatı Nasuh Buğra Karadağ aracılığıyla Türkiye'de hukuk mücadelesi başlattı. İzmir Barosu'na bildirimde bulunup, savcılığa şikayette bulunan Önal, bundan sonraki tüm web çalışmaları için 'av.tr' ve 'com.tr' uzantılı internet siteleri üzerinden yapacağını duyurdu.

DOĞRU DOMAIN SEÇİMİ ÖNEMLİ

Bilişim Uzmanı Avukat Nasuh Buğra Karadağ, "Yıllar önce, çıkan bazı haberlerden dolayı meslektaşım yani müvekkilimin tanınırlığı artınca, internet sitesinde de ciddi bir trafik oluştu. Bu trafiği gören şantaj şebekesi bunu fırsata çevirip, para koparmak istemiş olabilir. İzmir Barosu'na gerekli telefonları ve elektronik posta adresi bilgilerimizi içeren başvurumuzu ve şikayetlerimizi yaptık. Meslektaşlarımızın bu tip durumlarla karşılaşmaması için 'av.tr' uzantılı domainlerin tercih edilmesinin en doğru karar olduğuna da dikkat çekmek isterim" dedi.

HUKUK MÜCADELESİ VERİYOR

Vücut geliştirme branşında lisanslı sporcu olduğu için kaslı avukat olarak da bilinen Orhan Önal, web sitesini kurtarmak için uluslararası tahkim komisyonuna başvurmak istedi. Komisyon 4 bin dolar isteyince hukuk mücadelesi başlattı.

METİN BURMALI