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Haberler İzmir Dino 40 saniyede zulayı buldu

Dino 40 saniyede zulayı buldu

12.10.2022

Dino 40 saniyede zulayı buldu

İZMİR Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, Kemalpaşa Akalan gişeleri üzerinde önlem aldı. Önceden plakası belirlenen araca yönelik operasyon gerçekleştiren ekipler, bir şey bulamadı.

Operasyona katılan Dino isimli Narkotik köpeği, araç yakınına getirildikten 40 saniye gibi kısa bir süre içinde aracın taban kısmına zulalanmış halde 12 kilo 620 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Dino'nun yol göstericilği sayesinde operasyona katılan polis memurları Bingo yaparken, Narkotik köpeğini de ödüllendirmeyi unutmadılar. Gözaltına alınan M.M., İ.B., ve O.C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FATİH ŞENDİL

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