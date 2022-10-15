Tacizci müdürün iki kurbanı daha varmış!

Bornova Belediyesi'nde güvenlik görevlisi kadını taciz ettiği iddiası ile geçen yıl görevinden uzaklaştırılan güvenlik amiri Alişan Han hakkında, aynı dönemde güvenlik görevlisi C.T.'nin de şikayette bulunduğu ortaya çıktı. İfadesinde 2011 yılında Meltem O.'nun Alişan Han'ın tacizlerini şikayet ettiği için kovulduğunu anlatan C.T. (39) "Ben de mağdurum" dedi. Bornova Belediyesi, geçen yıl taciz skandalı ile çalkalandı. Belediyede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülistan Tilkici, amiri Alişan Han'ı tacizle suçlayıp şikayette bulundu.

Başkan Mustafa İduğ, taciz iddiaları nedeniyle güvenlik amiri Alişan Han'ı (solda) görevden almıştı.

DİSK-Genel İş Sendikası 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç de Tilkici'ye destek verdi. Sonrasında Tilkici ile Genç'in ölümle tehdit edildiklerini öne sürdü. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ Alişan Han'ı görevden alırken, üyesi olduğu CHP'de hakkında disiplin süreci başlatılan Han istifasını verdi.

ŞİKAYET EDEN KOVULDU

Yeni Asır'ın ulaştığı bilgilere göre Tilkici'nin şikayetçi olduğu dönemde C.T. de Çamdibi Polis Merkezi'ne şikayette bulundu. 2015 yılında işten çıkartılan Han'ın Başkan İduğ'un göreve gelmesiyle tekrar işe başladığını söyleyen C.T. "2011'de meslektaşım Meltem O., Han'ın tacizlerini partiye ve belediyeye şikayet etti ancak işten çıkartıldı. Bu şahıs bana da tacizde bulundu. Saçım jöleli olduğu için nemli gözüküyordu. 'Hayırdır s... mi işe geldin' dedi. Tepki verince işten atmakla tehdit etti. CHP İzmir İl Başkanlığı'na dilekçeler verdim. Çalıştığım yer sürekli değiştirilerek adeta cezalandırılıyorum" dedi. Mahkeme süreci devam ederken, sözde görevinden alınan Alişan Han'ın halen belediyede olduğu iddia edildi.

METİN BURMALI