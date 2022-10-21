Kendi evinde misafirdi aylar sonra rahata erdi

İZMİR Çeşme'de, Şubat ayında ev satın alan Engin Alkan, çektiği ihtarnameye rağmen kiracıların evi boşaltmaması üzerine anlaşma yoluna gitti. Kiracılarından 20 bin lira ev kirası ve eylül ayı sonunda evin boşaltılacağına dair noter taahhütnamesi alan Alkan, sokakta kalmamak için kiracılarıyla birlikte yaşamaya başladı.

Yaşadığı durumu, "Kendi evimde, kiracılarımın misafiri gibi yaşadım" diye anlatan Alkan, kiracıların noter taahhütnamesine uyarak, 30 Eylül tarihinde evini boşalmaları üzerine rahatladı. "Nihayet evime kavuştum" diyen Alkan, "İzmir'de kalan eşim ve oğlum da gelecekler. Evimizde yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.