Ulucak’ta 8 bin yıllık insan figürleri bulundu

İZMİR Kemalpaşa'daki Ulucak Höyüğü'nde, tarihleri 7 bin 800 ila 8 bin yıl arasında değişen 5 insan figürü bulundu.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, "Biz bunların kutsal olmadığını, kurşun dökmek gibi büyüsel niteliklere sahip olduğunu görüyoruz. Doğum, ölüm, hasat zamanı, evlerin inşası, bereket ve bolluk getirmesi gibi faaliyetlerde kullanılmış ve kötü olasılıkları yok etmesi için kırılıp, atılmış olduklarını düşünüyoruz.

Dolayısıyla tanrıça değil de günlük hayatın bir parçası olarak bunların önemli hayat geçişlerini kutlamak, nazar gibi olumsuz etkileri yok etmek için üretilmiş olduklarını söyleyebiliriz" dedi.