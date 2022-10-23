Projelerimizi engelleyip mağduru oynuyorlar

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın 30 ilçede gerçekleştirdiği eş zamanlı ziyaretler, bu hafta tümüyle üye bazlı gerçekleştirildi. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İl ve 30 İlçe Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları'nın katılımıyla yapılan ziyaretlere, Karabağlar'da katıldı. Sürekli, giderek büyüyen bir hizmet ordusuyla yollarına devam ettiklerini belirterek, "21 yıldır ve bugün, AK Parti'nin başardıklarının ve yapabileceklerinin parçası olan, olmak isteyen üyelerimizle 2023 hedefimize doğru yol alıyoruz. 500 bin üyeyi geçtik. Karınca ordumuz hızla büyüyor. İyi gün kötü gün demedik; yaz kış demedik, demeyeceğiz de. Kışa hazırlanıyoruz ve bu orduya yağmur çamur yine vız gelecek" diye konuştu.

'11 YILDIR YAPAMADILAR'

Bayraklı ile Karabağlar'daki çıkmazın aynı olduğuna dikkat çeken Sürekli, şöyle konuştu: "STK temsilcilerimizin de gündemi bu. Karabağlar, özellikle kentsel dönüşüm ve gelişim açısından mağdur. Yurtoğlu ve Uzundere'de 11 yıldır kentsel dönüşümü yapamadılar. Genel başkanları bölgeye geldi, vatandaşın isyanıyla yüzleşti. Ama, o da 'Gidin hükümet yapsın' dedi. Biz de yapalım dedik. Bu teklifimize de kayıtsız kaldılar. Bunu toplantıda da söyledim, yine söylüyorum. Kayıtsızlar çünkü beceremeyecekler. Buradan kentsel dönüşüm çıkmayacak. Mağduriyet üstüne mağduriyet yaşatıp, bizim projelerimizi de engelliyor, sonra kendileri mağdur oynuyorlar. Osman Aksünger Mahallesi'nde onlar plan yaptılar, biz onayladık, 3 mahalleyi kapsayan bir plan. Ama onlar yıllardır 540 hektarlık alandaki dönüşüm, TOKİ ve üniversite projemizi engelliyor. 2024'te Büyükşehir'de, Karabağlar'da bu engelleri ortadan kaldıracağız."