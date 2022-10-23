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Haberler İzmir Yılbaşı öncesi ekipler harekete geçti: İzmir'de binlerce litre kaçak içki ele geçirildi

Yılbaşı öncesi ekipler harekete geçti: İzmir'de binlerce litre kaçak içki ele geçirildi

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin 225 litre kaçak içki ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

İHA

23.10.2022, 10:40

Yılbaşı öncesi ekipler harekete geçti: İzmir’de binlerce litre kaçak içki ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, halk sağlığının korunması, sahte ve kaçak içki ticareti ile kullanımının engellenmesi, her türlü kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Güzelbahçe ilçesi Payamlı Mahallesinde N.Y. ve M.A.A. isimli şüphelilerin kaçak/sahte alkollü içki üretimi yaptığı tespit edildi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlenirken, yapılan aramalarda 2 bin 225 litre kaçak içki ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak N.Y. ve M.A.A. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, haklarında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

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