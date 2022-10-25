AK Partili Kaya’dan Soyer’e opera binası tepkisi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Karşıyaka Mavişehir'de yapımı skandallarla dolu olan opera binasının müteahhidi Çağdan Mühendislik ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer arasında ilişki olduğunu ve firmanın en düşük teklifi veren firmadan 102 milyon TL fazlaya ihaleyi aldığını iddia etti.

'BASKIYLA ÇARK ETTİ'

BU firmanın CHP ile ilişkisi ne? Bu karışık kuruşuk, alengirli işlerin ucu nereye dayanıyor? 3 yıl boyunca inşaat ilerlemedi. Projeden vazgeçip opera binasını Geriatri Merkezi'ne dönüştürme kararı almışlarken, bu planlarını İzmir kamuoyu ile paylaştık. 'İzmir buna izin vermez' dedik. Ve her zamanki gibi kamuoyunun baskısıyla Soyer çark etti!

Hatta CHP'li Soyer, 'Bizim binayı yapan müteahhitle başımız dertte. Müteahhit ipe un seriyor, işi durduruyor, geciktiriyor, bizi bezdirmeye çalışıyor' dedi. Yani her zamanki gibi açık açık yalan söyledi. Bu firmaya, ihale özel şartını kaybetmesine rağmen 2019 Kasım'da bizzat imzası ve onayıyla işi devretmedi mi! Sen de, biz de çok iyi biliyoruz ki bu firmanın sahipleri iyi arkadaşın. Bunlarla oturdun, kalktın" diye konuştu.