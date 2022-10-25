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İzmir'de trafiğe kayıtlı kaç araç var? Yüzde 4,5 artış oldu

Son dakika... İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 oranında artarak 1 milyon 627 bin 885 oldu. Eylül ayında ise 2 bin 312 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

İHA

25.10.2022, 16:24

İzmir’de trafiğe kayıtlı kaç araç var? Yüzde 4,5 artış oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 Eylül ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 oranında artarak 1 milyon 627 bin 885 oldu. Eylül ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 627 bin 885 adet taşıtın %54,5'ini otomobil, %19,4'ünü motosiklet, %16,4'ünü kamyonet, %4,6'sını traktör, %2,8'ini kamyon, %1,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN AYA GÖRE AZALDI
İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %5,0 oranında azalırken, Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan 6 bin 333 adet taşıt ile İstanbul ve Ankara'dan sonra 3. il oldu.



43 BİN 877 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI
Kentte Eylül ayında devri yapılan 43 bin 877 taşıtın %64,9'unu otomobil, %17,4'ünü kamyonet, 11,1'ini motosiklet, %2,1'ini traktör, %1,8'ini kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Öte yandan Eylül ayında 2 bin 312 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

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