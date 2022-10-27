Halkın Bakkalı’nın batması çok doğal

İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "sağlıklı" ve "ucuz" ürün satılacağını açıklayarak hayata geçirdiği Halkın Bakkalı projesi bir fiyaskoya dönüştü. Kooperatiflerin ürettiği doğal ürünleri satışa sunan ancak fiyat konusunda marketlerden daha pahalı satış yapan Grand Plaza A.Ş. şirketi bünyesindeki Halkın Bakkalı marketlerinin tamamı kapatıldı.

Yeni Asır daha önce yaptığı haberlerde Halkın Bakkalı'ndaki fiyatların marketlerden daha yüksek olduğunu rakamlarla ortaya koymuş ve "Halkın Bakkalı, halkı kazıklıyor" başlığını atmıştı. Halkın Bakkalı, özellikle gelir grubu düşük vatandaşların yaşadığı kenar mahallelerde pahalılığı nedeniyle doğal olarak tercih edilmedi.

2 YIL DAYANABİLDİLER

Tunç Soyer, Halkın Bakkalı ile halka sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıda ulaştırmak için kentin farklı bölgelerinde yaygınlaştıracaklarını açıklamıştı. İlk Halkın Bakkalı, Kemeraltı'nda Mart 2020'de hizmete girdi. Ardından marketler birçok ilçe ve semtte yaygınlaştırılmıştı. Fakat "ucuz" denilen Halkın Bakkalı'nda kooperatiflerin ürettiği doğal ürünlerin marketlerdeki ürünlerden daha pahalıya satışa sunulması nedeniyle özellikle kenar semtlerde beklenen ilgi olmadı.

Grand Plaza şirketi, Halkın Bakkalı'nın Gültepe, Özkanlar, Kemeraltı Balıkçılar Meydanı ve Çarşısı, Girne, Buca ve Erzene Şubesi ile bir gezici şubesini kapattığını açıkladı. Online satış mağazası da kapatılırken, çalışanlar arayan İzmirlilere marketlerin belediyenin tarımsal faaliyetlerini yürütmek için kurulan İZTARIM şirketine devrolduğunu ve tadilattan geçirilip tekrar açılacağı bilgisini vermeye başladı.

'YÜKSEK FİYATLAR BİRAZ YORDU'

Yeni Asır'ın görüştüğü İZTARIM yetkilileri, Halkın Bakkalı'nın merkezdeki şubelerinin "İzmirli" ismiyle ve "İzmirli" markalı ürünler ağırlıklı olmak üzere yine market benzeri bir konseptle çalışacağını söyledi. Yetkililer, Gültepe, Doğanlar, Menemen ve ESHOT garajının içerisindeki Halkın Bakkalı şubelerinin ise, bundan sonra "Halkın Kasabı" ismiyle çalışacağını ve burada İZTARIM'ın ürettiği et ürünleri ve uygun maliyetli şarküteri ürünlerinin satılacağını ifade etti. Yetkililer, "Kooperatif ürünleri hem maliyet hem güvenli gıda meselesi üzerinden biraz maliyetli. O yoksul kesimde de o yüksek maliyet biraz yordu. Buralardan alacağımız geri dönüşlere göre yeni yılın ikinci çeyreğinde bunları büyütmeyi düşünüyoruz. Merkez lokasyondaki mağazalarda ise, strateji değişikliğine gidildi. İzmirli markası güçlendirilecek" bilgisini verdi.

YENİ ASIR FİYATLARI İNCELEMİŞTİ

YENİ Asır daha önce Tunç Soyer'in çeşitli ilçelerde açtığı 'Halkın Bakkalı' marketlerindeki ürünlerin hesaplı olmamasıyla ilgili haberler yapmıştı. Gazetemiz, 18 Mayıs 2021'de "Halkın Bakkalı cep yakıyor" ve "Halkın Bakkalı halkı kazıklıyor" başlıklarıyla konuyu gündeme taşımıştı. Haberde Halkın Bakkalı ile zincir marketlerin fiyatları karşılaştırılmıştı. Çıkarılan fiyat listeleri, aradaki büyük farkı da gözler önüne sermişti.

ERHAN GÜLENÇ