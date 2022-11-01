İki belediyeden denize sıfır satış

İzmir'de Karaburun Belediyesi ile Dikili Belediyesi, bünyelerinde bulunan taşınmazları satış listesine çıkarma kararı aldı. Dikili Belediyesi, bünyesinde yer alan arsa ve tarla nitelikli 7 taşınmazı 18 milyon bedelle satış listesine koyarken, Karaburun Belediyesi ise arsa nitelikli 4 taşınmazını 24 milyon bedelle satış vitrinine çıkarma kararı aldı. Son yıllarda yaptığı satışlar ile gündeme gelen Dikili Belediyesi, bünyesinde yer alan İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 5, Katıralanı Mahallesi'ndeki 1 ve Bahçeli Mahallesi'ndeki 1 adet taşınmaz için satış kararı aldı. Muhammen Bedelleri 535 bin TL ila 5 milyon 336 bin 250 TL arasında değişen 7 taşınmazı açık ihale usulü ile satma kararı alan Dikili Belediyesi, satışlardan 18 milyon 385 bin 250 TL elde etmeyi planlarken, ihale tarihi ise 24 Kasım olarak belirlendi.



ALMAN KOYU'NDA TAŞINMAZ

Karaburun'da ise Alman Koyu'nun bulunduğu İskele Mahallesi'nde 2 ve Merkez Mahallesi ile Çatalkaya Mahalleleri'nde birer adet olmak üzere toplam 4 taşınmazını satma kararı alan belediye, fiyatları 1 milyon 921 bin TL ila 12 milyon 45 bin TL arasında değişen satışların gerçekleşmesi halinde kasasına toplam 24 milyon 645 bin TL koymayı planlıyor. İhalenin 11 Kasım'da gerçekleşmesi planlanıyor.

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