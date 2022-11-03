İzmir ve civar illerde "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

İzmir'de Buca Ayyıldız Hafızlık Kur'an Kursu'ndaki tatbikata Vali Yavuz Selim Köşger, İl Müftüsü Salih Sezik, AFAD İl Müdürü Kartal Muhci, müftülük ve AFAD personeli ile kurs öğrencileri katıldı.

Kur'an Kursu'ndaki bir sınıfa giren Vali Köşger, öğrencilerle sohbet etti.

Sirenin çalmasıyla protokol üyeleri ve öğrenciler, sıraların arasına çöktü. Tatbikat, toplanma alanında buluşulmasıyla son buldu.

Tatbikat sırasında İzmir'den, yaka kamerası ile tatbikat merkezine canlı görüntü aktarıldı.

Tatbikata, kentteki 30 ilçe müftülüğü ve 18 yatılı Kur'an kursundaki toplam 16 bin öğrenci ve 400 personel katılım sağladı.

UŞAK'TAKİ TATBİKAT

Uşak'ta da Fatih Gençlik Merkezi'nde Vali Turan Ergün'ün katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, personel ve öğrenciler, senaryo gereği siren sesinin duyulmasıyla "çök, kapan, tutun" hareketiyle kendilerini güvenli pozisyona aldı.

Siren sesinin son bulmasıyla gençlik merkezini boşaltan grup, güvenli alanda toplandı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Turan Ergün, ülke genelinde afetlere hazırlık için tatbikatların nitelik ve nicelik olarak geliştirildiğini belirterek, "Afetlerle ilgili 3 aşamalı planlama var. Afet öncesi, afet esnasında ve afet sonrası çalışmaları diye. Bu, afet öncesi çalışmaların bir parçası, afet esnasında ne yapacağımızı bilmemiz önemli. Bunu okullarda başarıyla yaptık." dedi.

MANİSA

Manisa'da da AFAD ve İl Müftülüğü işbirliğinde, ilçe müftülükleri, Kur'an kursları ve eğitim merkezleri ile bağlı binalarda arama kurtarma sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

Deprem anonsunun ardından katılımcılar, bulundukları yerde "çök, kapan, tutun" hareketiyle kendilerini güvenli pozisyona aldı. Binadakiler, sarsıntının sona erdiğinin bildirilmesinin ardından güvenlik bir şekilde tahliye edildi.

Tatbikata, il müftülüğü, 17 ilçe müftülüğü ve 303 Kur'an kursundaki toplam 7 bin 990 öğrenci ve 722 personel katılım sağladı.

AYDIN VE DENİZLİ'DEKİ TATBİKATLAR

Aydın'daki tatbikat ise Umurlu Erkek Öğrenci Kur'an kursunda yapıldı.

İl Müftüsü Hasan Güneş ve AFAD İl Müdürü Ramazan Harman'ın da katıldığı tatbikatta 31 personel görev aldı.

Tatbikat kapsamında 65 öğrenci ve görevli tahliye edildi.

Denizli'de ise Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ndeki tatbikata Vali Ali Fuat Atik, İl Müftüsü Mehmet Aşık, AFAD İl Müdürü Ali Etiz ve AFAD personeli ile çalışanlar katıldı.

Senaryoyu uygulayan katılımcılardan alınan görüntüler tatbikat merkezine canlı olarak aktarıldı.