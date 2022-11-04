İzmir’de deprem öncesi ortaya çıkan ses korkuttu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 03.29'da, merkez üssü Buca ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmirlilerin uykuda yakalandığı deprem, paniğe neden oldu. Çevre illerde de hissedilen depremin ardından kent halkı, toplanma alanlarında ve açık alanlarda zaman geçirdi. Depremde bulundukları binalardan atlayan, 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Konak Kubilay Mahallesi'ndeki Selahattin Oğlu Camii'nin minaresi de hasar gördü. 20'ye yakın binada ise çatlaklar oluştuğu belirtildi. Deprem anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Öte yandan depremin öncesinde ortaya çıkan bir ses sosyal medyada gündem oldu. depremin hemen öncesinde gelen ses kameraya yansıdı. Deprem anının görüntülerinde yaşanan sarsıntının şiddeti dikkat çekti.

Depremin ardından sosyal medyadan açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kıymetli İzmirliler öncelikle geçmiş olsun. 4.9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak'ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Tekrar geçmiş olsun" dedi.

'4 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI' UYARISI

İl Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde Bakan Soylu'nun da katıldığı toplantıda konuşan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ise "İzmir sınırları içerisinde 17 tanımlanmış aktif fayımız var. Şu ana kadar toplam 62 artçı sarsıntı yaşandı. Bunların içerisinde en yüksek olan artçı sarsıntının büyüklüğü 2.7" dedi.

BAKAN KOCA: 7 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de yaşanan, büyük bir paniğe yol açan 4.9 şiddetindeki depremde, güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Arkadaşlarımız görev başında. Çok geçmiş olsun" dedi.