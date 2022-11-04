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Haberler İzmir İzmir'deki depremde can kaybı var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

İzmir'deki depremde can kaybı var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Son dakika haberi...İzmir'de 03.29'da meydana gelen depreme ilişkin son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor" dedi.

DHA

04.11.2022, 11:19 Güncelleme Tarihi: 04.11.2022, 11:27

İzmir’deki depremde can kaybı var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sabaha karşı İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin, "Güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de yaşanan, büyük bir paniğe yol açan 4,9 şiddetindeki depremde, güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Arkadaşlarımız görev başında. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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