İzmir'de 4,9'luk deprem! İşte bölgeden son durum...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/yasam/izmirde-49luk-deprem-iste-bolgeden-son-durum" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede paniğe yol açan deprem nedeniyle Konak ilçesine bağlı Kubilay Mahallesi'ndeki Selahattin Oğlu Camisi'nin minaresi yıkıldı. Kentteki bazı noktalarda depremin ardından kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Ayrıca bazı binaların bacalarının yıkıldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarlar ulaştı. Deprem çevre illerde de hissedildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır." bilgisini verdi. Peki İzmir'de son durum ne? Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar A Haber'de açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...