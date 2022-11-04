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İzmir'de depremde yıkılan minare havadan görüntülendi

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Sarsıntı nedeniyle Konak’taki Selahattinoğlu Camii’nin minaresi yıkılırken, yıkılan minare sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi.

İHA

04.11.2022, 11:16

İzmir’de depremde yıkılan minare havadan görüntülendi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Buca ilçesinde saat 03.29'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 14.7 kilometre derinliğinde oluştu. Gece yarısı meydana gelen deprem, İzmirlileri uykusundan uyandırdı. Bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.



"TOPLAM 31 VATANDAŞIMIZ PANİK SEBEBİYLE HASTANELERE BAŞVURDU"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, yaşanan depremin ardından hemen İzmir'e geldi. Soylu, "3 vatandaşımız atlamak suretiyle yaralandı. Birisinin durumu ağır. Şu anda müdahalesi yapılıyor. Toplam 31 vatandaşımız panik sebebiyle hastanelere başvurdu. Buca'ya da geçeceğiz. Allah'a şükür can kaybı yok ama yaklaşık 20 kadar binada çatlaklar, bir takım hasarlar söz konusu. Bu konuda tespit yapacağız" sözlerine yer verdi.

Öte yandan depremde Konak'taki Selahattinoğlu Camii'nin minaresi yıkıldı. Yıkılan caminin minaresi havadan sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi.

İzmir'de 4,9'luk deprem! İşte bölgeden son durum... AFAD'tan İzmir'deki depreme ilişkin açıklama: 62 artçı sarsıntı meydana geldi

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