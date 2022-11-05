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Haberler İzmir Gözyaşları sel oldu... Balkondan atlayarak hayatını kaybeden Efe son yolculuğuna uğurlandı

Gözyaşları sel oldu... Balkondan atlayarak hayatını kaybeden Efe son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de yaşanan 4,9 büyüklüğündeki deprem sırasında balkondan atlayarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Efe Altay Saral (18), ailesi ve tüm sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

İHA

05.11.2022, 16:21

İzmir'in Buca ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğündeki depremde evinin balkonundan atlayarak yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden genç, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Gözyaşları sel oldu... Balkondan atlayarak hayatını kaybeden Efe son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden gencin, üniversite okumak için Manisa'ya gittiği, başka şehirde yapamayınca İzmir'e geri dönüp, İzmir'deki bir üniversiteye yatay geçiş yapmak istediği öğrenildi.

Gözyaşları sel oldu... Balkondan atlayarak hayatını kaybeden Efe son yolculuğuna uğurlandı

Merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan ve AFAD verilerine göre 4,9 büyüklüğündeki depremde 1'i ağır 7 kişi yaralanmıştı.

Gözyaşları sel oldu... Balkondan atlayarak hayatını kaybeden Efe son yolculuğuna uğurlandı

Durumu ağır olan yaralılardan Efe Altay Saral (18), kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözyaşları sel oldu... Balkondan atlayarak hayatını kaybeden Efe son yolculuğuna uğurlandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Efe Altay Saral'ın (18) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından aileye teslim edildi.

Gözyaşları sel oldu... Balkondan atlayarak hayatını kaybeden Efe son yolculuğuna uğurlandı

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Efe Altay Saral'ın cenazesi, Buca Şirinyer Merkez Camii'ne getirildi. Cenazeye Saral'ın annesi Selma Saral, ablası Zeynep Asena Saral, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile Efe Altay'ın yakınları ve arkadaşları katıldı.

Gözyaşları sel oldu... Balkondan atlayarak hayatını kaybeden Efe son yolculuğuna uğurlandı

Cenazede talihsiz gencin annesi, ablası ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Efe Altay Saral'ın cenazesi, burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gözyaşları sel oldu... Balkondan atlayarak hayatını kaybeden Efe son yolculuğuna uğurlandı

BAŞKA ŞEHİRDE YAPAMADIĞI İÇİN İZMİR'E DÖNMÜŞ
Öte yandan depremde hayatını kaybeden Efe Altay Saral'ın üniversite için Manisa'ya gittiği, orada ailesinden uzak kalmak istemediği için yeniden İzmir'e döndüğü öğrenildi. 18 yaşındaki Efe'nin İzmir'de bir üniversiteye yatay geçiş yapmak için çalıştığı öğrenildi.

Gözyaşları sel oldu... Balkondan atlayarak hayatını kaybeden Efe son yolculuğuna uğurlandı

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Depremde yaralanan 5 kişiden 3'ünün Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diğerlerinin ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerine devam edildiği, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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