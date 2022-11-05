Gözyaşları sel oldu... Balkondan atlayarak hayatını kaybeden Efe son yolculuğuna uğurlandı

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Depremde yaralanan 5 kişiden 3'ünün Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diğerlerinin ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerine devam edildiği, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.