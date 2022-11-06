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Haberler İzmir Şenocak ailesinin acı günü

Şenocak ailesinin acı günü

6.11.2022

Şenocak ailesinin acı günü
İzmir'in Çeşme ilçesinde işadamı Ahmet Şenocak'ın oğlu Efe Şenocak (40) intihar ederek yaşamına son verdi. Olay dün akşam saatlerinde Mamurbaba bölgesindeki lüks villada meydana geldi. İzmir'in tanınan sanayicilerinden olan, Klimasan'ın kurucusu Ahmet Şenocak'ın oğlu Efe Şenocak, silahıyla intihar girişiminde bulundu. Silah sesi üzerine villanın yakınındaki komşular paniğe kapılarak durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Villanın kapısının açılmaması üzerine, polis eve girdi. Ekipler yerde kanlar içinde yatan Efe Şenocak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. OLAYLA ilgili soruşturma devam ederken Şenocak ailesinin acı haberi aldıktan sonra büyük şok yaşadığı öğrenildi. Efe Şenocak'ın son zamanlarda özel hayatı ile ilgili sıkıntılı günler geçirdiği belirtildi.

■ FATİH ŞENDİL
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