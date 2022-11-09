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Haberler İzmir Korsan piyango biletine karekodlu kimlik önlemi

Korsan piyango biletine karekodlu kimlik önlemi

9.11.2022

Korsan piyango biletine karekodlu kimlik önlemi
İZMİR Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Odası Başkanı Paşa Çakmak, korsan bilet satışının önüne geçmek için üyelerine karekodlu kimlik kartı dağıtacaklarını bildirdi. Çakmak, şunları kaydetti: "Özellikle yılbaşı arifesinde Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi oluyor. Bu dönemde korsan bilet satıcılarının önüne geçmek için üyelerimize tüm bilgilerinin bulunduğu karekodlu kimlik kartı dağıtacağız. Vatandaşa sahte bilet satılamayacak. İzmir'de hayata geçireceğimiz bu uygulamalar Türkiye'de bir ilk olacak."
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