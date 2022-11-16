Emeklileri hedef aldılar! 6 milyonluk vurgun yapan tefecilere nefes kesen operasyon!

ÇOK SAYIDA DÖKÜMANIN ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlar çerçevesinde ekiplerce yapılan aramalarda; 15 adet borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda, 15 adet mağdurlar adına düzenlenmiş senet, 37 adet icra ödeme/tahsil dekontu, 6 adet icra dairelerine sunulmak üzere mağdurlara ait muvafakatname belgesi, 2 adet noter makbuzu,15 bin Dolar, 8 bin TL, 2 adet kutu halinde sim kart, 5 adet laptop,10 adet farklı firmalara ait kaşe, 65 adet irsaliye, 60 adet fatura, 2 adet başkasına ait ticaret sicil kaydı ile imza sirküsü, 1 adet tediye makbuzu,1 adet boş envanter defteri,1 adet Gelir İdaresi Başkanlığı'nın İnternet Vergi Dairesi kullanım bilgilerinin bulunduğu evrak ve 2 adet ciroların bulunduğu çek fotokopisi ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.