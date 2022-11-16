Emeklileri hedef aldılar! 6 milyonluk vurgun yapan tefecilere nefes kesen operasyon!

zmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren geneli emekli olan 330 kişiyi kömür satışı adı altında yüksek faizle borç para vererek borçlandırıp senet imzalatan veya muvafakatname alarak maaşlarının tamamına veya bir kısmına icra yoluyla kesinti koydurup maddi ve manevi mağdur edip, yaklaşık 6 milyon TL haksız kazanç elde eden tefecilere yönelik operasyon düzenlendi.