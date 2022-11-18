İzmir’de elektrik kesintisi 18 Kasım Çarşamba

İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri yaşanacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugün arıza ve çalışma kaynaklı kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 18 Kasım Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri yaşanacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugün arıza ve çalışma kaynaklı kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 18 Kasım Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BERGAMA
18.11.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ DOĞANBEY, BEYLER SOKAKLARI, BARABAROS CADDESİ CİVARLARI
18.11.2022 09:30 11:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE BÖLCEK-KADIKÖY OVASI SULAMALAR VE CİVARLARI
18.11.2022 14:00 16:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOR İŞLETMESİ, ÇAMKÖY, KARAHIDIRLI OVASI SULAMALAR VE MADEN EVLERİ, ALTIN MADENİ VE CİVARLARI
BORNOVA
18.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,367,367/1-2-6 SOKAKLAR VE CİVARI
18.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,ŞEHİTLER CADDESİ,125/19-16 SOKAKLAR VE CİVARI
18.11.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR,NALDÖKEN MAHALLELERİ,ŞİMŞEK YANGIN,KADIOĞLU YEM,SURTAŞ OTO,ÖZCAN ÇİVİ, BÜYÜK OSMANOĞLULLARI DEPOLARI,AGS PARAFİN,DELTA DENİZCİLİK, UFUK ISICAM,CEMAŞ,İZMİR OTO CAM
ÇEŞME
18.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSMET İNÖNÜ MH. 2040, 2042, 2043, 2046, 2051 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
ÇİĞLİ
18.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,8265 - 8261 - 8262 - 8258 - 8257 - 8260/1 - 8258/4 - 8258/1 - 8258/3 SOKAKLAR VE CİVARI
DİKİLİ
18.11.2022 10:00 14:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE YAYLAYURT MAHALLESİ MAVİKENT SİTESİ VE SULAMA GRUPLARI
FOÇA
18.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ KÖY MAHALLESİ KÖY İÇİ -YENİ KÖY YOLU-KÜME EVLERİ
18.11.2022 09:00 10:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE BAĞARASI MAHALLESİ -FOÇA İZMİR KARAYOLU-ŞOK MARKET,A101 , 6,20, 24, 423, 423/1 ,423/2, 425, 426, 428, 430, 431, 431/1 SOKAKLAR VE CİVARLARI
KARABAĞLAR
18.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALİ FUAT CEBESOY MAHALLESİ,9125/23-9125/24-9125/6-9306-9499-9501-9502-9503-9506-9513-9523-9524-9531-9571 SOKAKLAR VE CİVARI
18.11.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABAĞLAR MAHALLESİ,5656-5667-5671-5672-5673-5673/4-5674-5676-5677-5678-5685/1-5756-5757-5757/3-5757/4-5757/6-5677-5678-5685/1-5756-5757-5757/3-5757/4-5757/6-5760-5764-5764/1-5764/2-5768-5769-5788/3-5788/5 SOKAKLAR VE CİVARI
18.11.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SELVİLİ MAHALLESİ,DOSTLUK BLV.,4016-4019-4019/1-4019/2-4019/3-5770/10-5770/15-5770/16-5770/17-5770/18-5770/19-5770/2-5770/3-5770/4-5770/5-5770/6-5770/7-5770/8-5770/9-5775-5775/1 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
18.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-1 B KOLU - İNECIK MAH , İNECIK KÖYÜ BIR KISMI
KEMALPAŞA
18.11.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SÜTÇÜLER MAH. 1. ÖTEYAKA MEVKII VE CIVARLARI
18.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINAR KÖY MAH. OVASI KIZILÜZÜM MAH. OVASI VE CIVARLARI
KINIK
18.11.2022 09:00 10:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM VE FİZİKİ İRTİBAT NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ VE CİVARLARI
18.11.2022 13:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE YENİ MAHALLE VE CİVARLARI
18.11.2022 17:00 18:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM VE FİZİKİ İRTİBAT NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ VE CİVARLARI
KİRAZ
18.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1
MENDERES
18.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILE MAH. ÇAKALTEPE MAH.
MENEMEN
18.11.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE BELEN-DOĞAKÖY-YANIKKÖY-HAYKIRAN-ÇUKURKÖY MAHALLELERİNİN TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER
18.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ULUKENT 9 EYLÜL MAHALLESİ 7601, 7605, 238, 232, 179, 224, 228 SOKAKLARI, 6. CADDE, 8.CADDE VE CİVARLARI
18.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE 30 AĞUSTOS MAHALLESİ 7214, 7216, 7201 SOKAKLARI, 3.CADDE VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
18.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜÇ EYLÜL, EMMIOĞLU, UMURBEY, YOLÜSTÜ, GERELI, TÜRKÖNÜ, ERTUĞRUL, KURUCUOVA, KIŞLA, GERÇEKLI, BÜYÜKAVULCUK, KÜÇÜKAVULCUK, BIRGI, ÜÇKONAK, BUCAK, CEVIZALAN, HACIHASAN, KEMER MAHALLELERI
SELÇUK
18.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH.EŞREF ARNA CAD.1033-5055-5056 SOKAKLAR VE CIVARLARI TR-22 C KOLU
URLA
18.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALIKLIOVA, GÜLBAHÇE MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR