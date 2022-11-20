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Haberler İzmir Dolandırıcılık çetesi çökertildi

Dolandırıcılık çetesi çökertildi

20.11.2022

Dolandırıcılık çetesi çökertildi
SAHTE internet sitesi yapıp linkini paylaşarak vatandaşların sosyal medya hesabını ele geçiren ve bu yolla 121 kişiyi yaklaşık 2 milyon lira dolandıran çete, başarılı bir operasyonla çökertildi. İzmir merkezli 11 ilde gerçekleşen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarını ele geçirerek bu hesaplardan yüksek kazançlı borsa (forex) yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulunan şebeke üyelerinin, yüksek kazanç vaadi ile yatırım danışmanlığı ücreti adı altında para aldığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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