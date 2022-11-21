İzmir’de yine aynı manzara! Temizlenmeyen kanallar sokakları göle döndürdü!

İzmir'de öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle su baskını ve taşkınlar yaşandı.

Buca'da sağanağın etkisini aniden artırması sonucu, kanallardaki suyun debisi yükseldi. Bazı bölgelerde kanalların taşması sonucu yollar su altında kaldı.Yolların dereye döndüğü sokaklarda sürücüler zor anlar yaşadı, bazı vatandaşlar açık kasa kamyonetle taşkının yaşandığı bölgeden uzaklaştırıldı.Kozağaç Mahallesi'nde ise giderlerin tıkanması nedeniyle su taşkınları yaşandı. Bazı ev ve iş yerlerine dolan su, tahliye edilmeye çalışıldı.

İlçedeki 220/34 Sokak, 1056/1 Sokak, 572 Sokak, 470 Sokak ve Koşuyolu Caddesi'nde bazı evlerden gelen su baskını ihbarlarına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.Sokaklardaki bazı rögar kapaklarının da debinin artmasıyla yerinden çıktığı görüldü. Sağanak sonrası Bornova ilçesi Işıkkent, Pınarbaşı, Altındağ ve Mevlana semtlerinde de bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bazı araçların mahsur kaldığı görüldü.

KANALLAR TEMİZLENMİYOR

Buca'da yaşayan vatandaşlardan Mustafa Eyüboğlu, AA muhabirine, her yağmur yağdığında sokakların göle döndüğünü belirterek, "Buranın altında kanal var. Kanal kapanmış herhalde gitmiyor su. Kanalizasyonun tekrar yapılıp bağlanması lazım." dedi.

Vatandaşlardan Tijen Nazari ise uzun zamandan beri Buca'da oturduğunu söyleyerek, "Kanallar temizlenmiyor, pislik içinde. Belediye bakmıyor. Aniden bastırdı, önemli olan suyu çekmesi, su çekmiyor. Sel geldi resmen. Arabayı devirecek şekilde geldi. 3 saat bekledim öyle geçebildim. Bunu bir an önce çözmeleri lazım." diye konuştu.