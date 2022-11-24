İzmir Aliağa’da gece saatlerinde korku dolu anlar! Trafo patladı, sonrasında market deposunda yangın çıktı

Alevler, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik şirketine bağlı ekipler olay yerine gelerek çalışma yaptı. Aliağa Belediyesi görevlileri de sokakta temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yangın sonrası marketin deposunda bulunan ürünler kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.