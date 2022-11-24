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Haberler İzmir İzmir Aliağa'da gece saatlerinde korku dolu anlar! Trafo patladı, sonrasında market deposunda yangın çıktı

İzmir Aliağa'da gece saatlerinde korku dolu anlar! Trafo patladı, sonrasında market deposunda yangın çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesinde gece yarısı vatandaşları korkutan anlar yaşandı. Sokakta bulunan trafonun art arda iki kez patladı daha sonra yakınlardaki bir marketin deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

24.11.2022, 10:47 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022, 10:51

Olay, saat 00.15 sıralarında Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 275. Sokak'ta bulunan bir trafoda iki kez patlama yaşandı.

İzmir Aliağa’da gece saatlerinde korku dolu anlar! Trafo patladı, sonrasında market deposunda yangın çıktı

Trafonun adeta bomba gibi patlaması çevredeki vatandaşları tedirgin ederken, yaklaşık 10 dakika sonra 20 metre ileride bulunan bir marketin deposunda ise yangın çıktı.

İzmir Aliağa’da gece saatlerinde korku dolu anlar! Trafo patladı, sonrasında market deposunda yangın çıktı

Yangını gören devriye halindeki bekçi ekipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, depoda çıkan yangına kısa sürede müdahale etti.

İzmir Aliağa’da gece saatlerinde korku dolu anlar! Trafo patladı, sonrasında market deposunda yangın çıktı

Alevler, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik şirketine bağlı ekipler olay yerine gelerek çalışma yaptı. Aliağa Belediyesi görevlileri de sokakta temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Yangın sonrası marketin deposunda bulunan ürünler kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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