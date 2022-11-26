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Haberler İzmir İzmir'de yılbaşı öncesi dev operasyon! Yüzlerce litre sahte içki ele geçirildi!

İzmir'de yılbaşı öncesi dev operasyon! Yüzlerce litre sahte içki ele geçirildi!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir iş yerinin deposunda sahte içki üretimi yapıldığına dair ihbar alan polis ekipleri harekete geçti. Adrese düzenlenen baskında 400 litre sahte alkol ele geçirilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen A.A. isimli şahıs gözaltına alındı.

İHA

26.11.2022, 14:37

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sahte alkol üretimi yapılan bir iş yerinin deposuna düzenlenen operasyonda, 400 litre sahte alkol ele geçirildi.

İzmir’de yılbaşı öncesi dev operasyon! Yüzlerce litre sahte içki ele geçirildi!

Ödemiş İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir iş yerinin deposunda sahte alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İzmir’de yılbaşı öncesi dev operasyon! Yüzlerce litre sahte içki ele geçirildi!

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda iş yerine operasyon gerçekleştiren ekipler, variller içerisinde 400 litre sahte alkol ele geçirdi.

İzmir’de yılbaşı öncesi dev operasyon! Yüzlerce litre sahte içki ele geçirildi!

Olayla ilgili A.A. adlı şahıs gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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