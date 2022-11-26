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Haberler İzmir İZTO'nun kadın üyeleri şiddete karşı tek ses oldu

İZTO'nun kadın üyeleri şiddete karşı tek ses oldu

26.11.2022

İZTO’nun kadın üyeleri şiddete karşı tek ses oldu
İZMİR Ticaret Odası'nın (İZTO) 7 kadın meclis üyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle ortak açıklama yaptı. Farklı sektörlerde verdikleri hizmetlerle İzmir Ticaret Odası meclisinde hemcinslerini temsil eden, kentin ve ülkenin gelişimine önemli katkılar sunan iş kadınları, "Kadınlar çalışmalı, üretmeli ve şiddete boyun eğmemeli" mesajı verdi. İZMİR Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan Hergül, Nuray Eyigele İşleyen, Adile Dilek Mutlutürk, Aslı Öztürk, Ayşe Şöhret Erçeltik, Hümeyra Çözel ve Saniye Fıçı, "İzmir Ticaret Odası olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız. Şiddetin gerekçesi yoktur. Kadına yönelik şiddete karşı proje üreten bir anlayışa sahibiz ve bu yolda toplumsal politikaların geliştirilmesini, uygulanmasını destekliyoruz. Kadın ve erkek eşitliğine inanıyor, eşit temsiliyet için çalışıyoruz" diye konuştu.
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