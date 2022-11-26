KADEM: Israrlı takip suçtur

KADIN ve Demokrasi Derneği KADEM, bu yıl 25 Kasım haftasında kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak için ısrarlı takip konusunu işliyor. Kadem Genel Merkezi'nin koordinasyonunda 52 temsilcilik ile birlikte yürütülmekte olan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen kampanya ile ilgili Kadem İzmir Temsilcisi Arzu Günaydın, kadına yönelik şiddetin bütün dünyanın ortak sorunu ve ısrarlı takibin suç olduğunu dile getirdi.

Kampanyanın ayrıntılarına da değinen Günaydın, "Hazırladığımız kamu spotuyla ve sosyal medya içeriklerimizle ısrarlı takibin hak ihlali ve bir şiddet türü olduğuna dikkat çekmek, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre ısrarlı takibin suç kapsamına girdiğini kampanyamız vasıtasıyla herkese duyurmak istiyoruz" dedi. Israrlı takip suçunu işleyen kişiye, suçun niteliğine bağlı olarak 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Bu suçun; çocuğa, ayrılık kararı/boşanılan eşe karşı işlenmesi veya mağdurun okulunu, işyerini, konutunu terk etmesine neden olması yahut hakkında uzaklaştırma kararı verilen fail tarafından işlenmesi halinde ceza, 1 yıldan 3 yıla kadar artırılabiliyor.

NİDA ALADAĞ