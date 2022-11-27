Meslektaşımız Kadir Kemaloğlu’nun acı günü

YENİ Asır Gazetesi'nin çeşitli kademelerinde uzun yıllar görev yapan EBSO Basın Müşaviri ve Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Genel Sekreteri Kadir Kemaloğlu'nun babası Cihangir Kemaloğlu (74) dün son yolculuğuna uğurlandı. Kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede geçtiğimiz Cuma günü hayata veda eden Cihangir Kemaloğlu, Bostanlı Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Üç çocuk babası olan Cihangir Kemaloğlu'nun cenazesine EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, geçmiş dönem Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan ile iş, siyaset ve İzmir basınından temsilciler katıldı. Kadir Kemaloğlu ve ailesi, cenazede taziyeleri kabul etti. Gazetemize yıllarca emek veren Kadir Kemaloğlu ve ailesinin acısını derinden paylaşıyor ve başsağlığı diliyoruz.

MERT ALPDÜNDAR