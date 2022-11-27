Özlem nasıl öldü?

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Özlem Eryakşi (37) aynı kafeteryada birlikte çalıştığı Cemal Kusuvoğlu ile yaşadığı evde, silahla karnından vuruldu. Hastaneye kaldırılan genç kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı. Kusuvoğlu cinayet şüphesi ile tutuklanırken polisteki ifadesinde ölen Özlem Eryakşi'nin kız arkadaşı olduğunu, yaklaşık 2 yıldır birlikte yaşadıklarını ve evlilik hazırlığı yaptıklarını söylediği öğrenildi.

SİLAHI KENDİNE DOĞRULTTU

Edinilen bilgiye göre Cemal Kusuvoğlu. olay gecesi evde birlikte alkol alıp film izlediklerini, Özlem Eryakşi'nin sarhoş olduğunu, kendisine ait ruhsatsız tabanca ile şakalaştıklarını, kendisine silahı doğrulttuğunu ve müdahale etmek istediğinde silahın patladığını söyledi. Katil zanlısı ayrıca hemen 112'yi aradığını, aralarında herhangi bir kavga sorun veya tartışma bile yaşanmadığını iddia etti.

"EVLİLİK HAYALİMİZ VARDI"

Akıl almaz olay, Konak Atilla Mahallesi 465 sokak içerisinde bulunan üç katlı evin en üst katında yaşandı. Karnından tek kurşunla yaralanan bir kadının Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ihbarı sonrası olay yerine giden polis, yaralı kadının 37 yaşındaki iki çocuk annesi Özlem Eryakşi olduğunu tespit etti. Eryakşi'nin, olay anında yanında bulunan erkek arkadaşı şüpheli olarak gözaltına alındı. Ameliyata alınan genç kadın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Kusuvoğlu, Eryakşi ile önümüzdeki yıl evlilik hayali kurduklarını belirterek, kendisini kesinlikle vurmadığını söyledi. İfadesi alınan Cemal K. doktor raporu alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda hayatını tek kurşunla kaybeden Özlem Eryakşi'nin cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp morgundan alınarak Uzundere Mezarlığı'na defnedildi.

FATİH ŞENDİL