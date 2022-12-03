AK Partili Kaya'dan CHP'ye "belediyecilik" çıkışı: 25 yıldır İzmir'e çektirdikleri ortada

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Karabağlar'ın Selvili Mahallesi'nde bulunan Selvili Meydanı'nı ziyaret etti. Kaya, buradan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, "Burası, İzmir Karabağlar Selvili Mahallesi. CHP'li Soyer'in 2020'de, 'İzmir'in iklim krizine dirençli, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını temsil eden bir projesi' sözleriyle açılışını yaptığı meydandayız. İşte, CHP'nin şehircilik anlayışı!" dedi.

"HAYALET MEYDANA DÖNMÜŞ"

Kaya, "Burası Selvili Meydanı, 2019 yılında CHP'nin hizmete açtığı Selvili Meydanı'nın son hali. Adeta savaştan çıkmış gibi bir hali var. CHP'li yerel yönetimlerin beceriksizliğinin en büyük örneklerinden biriyle karşı karşıyayız. Oturaklar daha üzerinden 2-3 sene geçmeden ne hale gelmiş! Burası adeta bir hayalet meydana dönmüş" açıklamasında bulundu.

"NE YEŞİL ALAN NE TOPRAK KALMIŞ"

AK Partili Kaya açıklamasını şöyle sürdürdü: "Buraları yeşil alan düzenlemesi noktasında bir şeyler planlamışlar ama ne yeşil alan ne de toprak kalmış. İşte CHP'li beceriksizlik bu, CHP'nin 25 yıldır İzmir'e çektirdikleri bu noktada. İş yapmıyorlar, yaptıkları işler de üstüne sene geçmeden ortadan kalkıyor." diye konuştu.

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