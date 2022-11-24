Soyer çiftinin ‘süt ticaretine’ soruşturma

Sizlere bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı olan eşi Neptün Soyer ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir gelişmeyi aktaracağız...

Biliyorsunuz Soyer, "Başka bir tarım mümkün" sloganıyla Neptün Hanım'ın başkanı olduğu İzmir Köy-Koop ve bağlı kooperatiflerden tarım ürünleri satın alıyor.

Süt Kuzusu projesi için doğrudan İzmir Köy-Koop'tan alınan süt miktarı ise yüz milyon lirayı çoktan geçti. Yani Neptün Hanım sattı, Tunç Soyer aldı ve dağıttı...

İHALE KANUNU "OLMAZ" DİYOR

Tabii bu da haliyle dikkat çekti ve tepki topladı. Çünkü, Kamu İhale Kanunu'nun 11. maddesinde açıkça "İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişilerin ve ihaleyi yapan iradenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar" deniliyor.

Soyer'in bu ticareti de doğal olarak büyük tepki topladı. Soyer ise, "Eşimin Köy-Koop'tan bir kuruş geliri yok" savunmasını öne sürerek bu ticareti sürdürdü.

BİLİRKİŞİ HEYETİNE HAVALE EDİLDİ

Bununla ilgili avukat Tarcan Ülük, 14 Nisan 2020'de görevi kötüye kullanma ve ihalelere fesat karıştırma suçlamaları işlendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

İşte bu başvuru ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bu şikayet üzerine 2020/45862 sayılı dosya ile soruşturma başlatıldı. Aldığımız son bilgiye göre ise, Cumhuriyet Savcılığı soruşturma dosyası ve tüm evrakları kısa bir süre önce uzman bilirkişi heyetine havale etti. Uzmanlar şimdi bu dosyayı inceleyecek ve ortada bir suç unsuru olup olmadığını araştıracak. Bununla ilgili hazırladığı raporu da Cumhuriyet Savcılığı'na sunacak.

Savcılık da buna göre soruşturmaya devam edip etmeme veya kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verecek. Yani işin sonunda Soyer çiftine bu çok eleştirilen süt ticaretiyle ilgili bir dava açılabilir.

BU NE YAMAN ÇELİŞKİ ÖZLEM HANIM!

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın İyi Parti'den ayrılarak AK Parti'ye geçmesi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu çileden çıkardı. Özlem Hanım, dünkü meclis toplantısında elini masaya vurup sesini yükselterek Özcan'a hakkını helal etmediğini söyledi. Tabii hakkını helal etmemek kendi bileceği iş ancak bu söylemiyle büyük bir çelişkiye düştüğü de bir gerçek.

31 Mart 2014'teki yerel seçimde Çerçioğlu, başkan seçilmişti. O dönem AK Parti ve MHP'den oluşan muhalefetin belediye meclisindeki üye sayısı 41, CHP'ninki ise 40'tı. İşte o dönem Özlem Hanım, mecliste oy çoğunluğunu ele geçirmek için allem etti kallem etti Karpuzlu'nun MHP'den seçilen belediye başkanı ile yine MHP'li bir meclis üyesini daha seçimin üzerinden 5 gün geçmişken istifa ettirip CHP'ye transfer etti. Ortaya birçok akçeli iddialar atıldı. Eee şimdi Çerçioğlu'na sormazlar mı, siz böyle yaparken mübah oluyor da Belediye Başkanı Özcan bağımsız iradesiyle parti değiştirince mi suç oluyor? Bu ne yaman çelişki Özlem Hanım?