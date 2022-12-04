AK Partili Kaya’dan CHP’li yönetimlere: İş yapın polemik üretmeyin

Konak'taki programına ilk olarak Güzelyalı Mahallesi Muhtarı Nedim Altan'ı ziyaret ederek başlayan Kaya, mahallenin sorunlarını, muhtarının ve vatandaşların mahalleyle ilgili taleplerini dinledi. Güzelyalı ve Göztepe'de esnaf ziyaretleri de yapan Kaya, CHP'li yerel yönetimlerin vatandaşların sorunlarıyla ilgilenmediğini bir kez daha gördüklerini belirtti. Güzelyalı'da, Göztepe'de alt yapı ve kanalizasyon noktasında önemli eksiklikler bulunduğuna dikkati çeken Kaya, CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin göbeğinde vidanjör ve foseptik çukuru ile atık yönetimi yapmaya çalıştığını hatırlattı.

BELEDİYEYİ KAPATIP GİTMİŞLER, VATANDAŞI KADERİNE TERK ETMİŞLER!

Güzelyalı ve Göztepe'den sonra Gültepe'ye geçen Kaya'nın buradaki ilk durağı Gültepe'ye Değer Verenler Derneği oldu. Kaya, Dernek Başkanı Yiğit Demirli'den çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kaya, Gültepe'deki bölge muhtarlarıyla da bir toplantıda buluştu. Toplantıya, Ulubatlı Mahallesi Muhtarı Şengül Kahramaner, Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Murat Türkay, Saygı Mahallesi Muhtarı Fatma Öztürk, Anadolu Mahallesi Muhtarı Hasan Bağcı, Millet Mahallesi Muhtarı Şener Doğan, Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Çetin Güven ve Huzur Mahallesi Muhtarı Osman Öksüz katıldı. Gültepe'de hemşehri derneklerini de ziyaret eden Kaya, Ağrılılar Derneği Başkanı Ömer Aksu, Tercanlılar Eğitim Kültür Derneği Başkanı Hilmi Yavuz, Erzincan Tercanlılar Derneği Başkanı Sıdkı Esen, Balıkesir Sındırgı Yöresi Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Öztürk ile bir araya geldi. Gültepe'nin sorunlarına dikkat çeken Kaya, içi boş polemiklerle gündeme gelmeye çalışan CHP'li yerel yöneticilerin halkın gerçek sorunlarına eğilmediğini ifade etti. İmar sorunundan dolayı Gültepe'de vatandaşların evinde tadilat bile yapamadığını hatırlatan Kaya, "25 senedir Gültepe'yi oyalıyorlar. İmar sorunundan dolayı doğalgaz yok, vatandaş bırakın evini yıkıp yenisini yapmayı, sorun çözülmediği için tadilat bile yapamıyor. Hemşehrilerimizi oyalarken, içi boş polemiklerle gündeme gelmeye çalışıyorlar. Yok efendim, seçimden sonra ilçe belediyesini kapatacakmışız. Belediye falan kapanmayacak da, şu an ortada bir belediye var mı, onu sormak istiyorum. Siz zaten kapatmışsınız belediyeyi. Ortalıkta görünmeyen bir belediye var. Gültepe'ye yazık, hemşehrilerimize zulüm etmeyi bırakın. İş yapın polemik üretmeyin" dedi.

BOŞ POLEMİK YAPMAYI BIRAKIN, GÜLTEPE'NİN İMAR VE DOĞALGAZ SORUNUNU BİRLİKTE ÇÖZELİM!

Gültepe'nin İzmir'in en kıymetli ve en merkezi yerlerinden biri olduğunu hatırlatan Kaya, bu kadar değerli ve şehrin merkezindeki bir bölgenin geri kalmışlığını kabul edemediklerini belirtti. CHP'li yerel yönetime vatandaşı oyalamaktan vazgeçmeleri çağrısında bulunan Kaya, "İzmir'in göbeğindeki Gültepe'de doğalgaz yok. Bu sorunun çözülmesi lazım. Eğer samimilerse gelsinler sorunları çözelim. İmarı çözelim, doğalgazı getirelim. Konak Belediye Başkanı Sayın Batur Narlıdere'de görev yaparken kentsel dönüşümde bakanlıkla ortak çalışma yaptı, gelsin burada da yapalım. Sorunu çözmek istiyorsa polemiği bıraksın çözüm için adım atsın. Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız, kendileri de hazırsa bekliyoruz" ifadesinde bulundu.

GÜZELYALI VE GÖZTEPE ESNAFI YAĞMUR YAĞMASIN DİYE DUA EDER HALE GELDİ, SU BASKINLARINA KARŞI GECEDEN SABAHA KADAR NÖBET TUTUYORLAR!

Bu çağda vatandaşa reva görülen uygulamaları kabul edemediklerini vurgulayan Kaya, "Her sağanak yağışta Güzelyalı'da, Göztepe'de zeminde bulunan ev ve iş yerlerini su basıyor, yol çöküntüleri oluyor. Esnafımız, yağmur yağmasın diye dua eder hale geldi. Su baskınlarına karşın geceden sabaha nöbet tutuyorlar. Burada sürekli yaşanan su baskınlarının birinin ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bölgeyi gezmişti. Esnafımız, Kılıçdaroğlu'na yaşadıkları sıkıntıyı anlatmış ve CHP'li yerel yönetimlerin kendileriyle ilgilenmediğini ifade etmişlerdi. O gün hem Kılıçdaroğlu hem de Soyer söz verdiler, sorunları çözeceklerini ifade ettiler. Ne oldu, ilk yağmurda Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan ev ve iş yerlerini yine su bastı. Bunlar sorun falan çözemez. Dertleri vatandaşın yarasına merhem olmak değil. Yapsalardı, 25 yıldır yerel iktidar ellerinde yaparlardı. Ama yapmazlar, yapamazlar. Çünkü, dertleri millete hizmet değil" şeklinde konuştu.