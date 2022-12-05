2 yılda virane oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karabağlar'da 18.9 milyon liralık harcamayla Şubat 2020'de hizmete açtığı Selvili Yeraltı Meydanı, adeta harabeye döndü. Başkan Tunç Soyer'in altı otopark olan düzenlemeyi "Tüm projelerimizde olduğu gibi bu projemiz de İzmir'in iklim krizine dirençli, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını temsil eden bir proje" sözleriyle açmıştı. Ancak projenin içler acısı hali "Dirençlilik ve sürdürülebilirlik böyle mi oluyor? Bu kadar para harcanıp hayata geçirilen tesisin bu hallere düşürülmesi İzmir'e verilmiş büyük bir zarardır" yorumlarına neden oldu.





İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Şubat 2020'de açılışını yaptığı Karabağlar Selvili Meydanı ve Yer altı Otoparkı için, "İzmir'in iklim krizine dirençli, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını temsil eden bir projesi" demişti.

KAYA, MEYDANI İNCELEDİ

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Selvili Meydanı'nı ziyaret etti. Kaya, buradan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, "Burası, İzmir Karabağlar Selvili Mahallesi. CHP'li Soyer'in 2020'de, 'İzmir'in iklim krizine dirençli, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını temsil eden bir projesi' sözleriyle açılışını yaptığı meydandayız. İşte, CHP'nin şehircilik anlayışı!" dedi.

BÖYLEYDİ





ŞİMDİM BU HALDE









'NE YEŞİL VAR NE TOPRAK'

Kaya, "Meydanın adeta savaştan çıkmış gibi bir hali var. CHP'li yerel yönetimlerin beceriksizliğinin en büyük örneklerinden biriyle karşı karşıyayız. Oturaklar daha üzerinden 2-3 sene geçmeden ne hale gelmiş! Burası adeta bir hayalet meydana dönmüş" açıklamasında bulundu. AK Partili Kaya açıklamasını şöyle sürdürdü: "Buraları yeşil alan düzenlemesi noktasında bir şeyler planlamışlar ama ne yeşil alan ne de toprak kalmış. İşte CHP'li beceriksizlik bu, CHP'nin 25 yıldır İzmir'e çektirdikleri bu noktada. İş yapmıyorlar, yaptıkları işler de üstüne sene geçmeden ortadan kalkıyor" diye konuştu.



AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, 18.9 milyon lira harcanarak yapılan meydanın 2 yılda hayalet meydana döndüğünü söyledi.

'İKLİM KRİZİNE DİRENÇLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR' DEMİŞTİ

2020 Şubat ayında projenin açılış töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, "Otoparkın üstünde oluşturduğumuz meydan yeşil dokusuyla Karabağlar'daki hemşerilerimize dinlenme olanağı sunuyor. Tüm projelerimizde olduğu gibi Selvili Otoparkı da İzmir'in iklim krizine dirençli, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını temsil eden bir proje" demişti. Soyer, açılışta, "Otoparkın üstü meydan olarak tasarlandı. Meydanda oturma alanları, yürüme yolları ve tören alanı bulunuyor. Meydanın ortasındaki özel olarak projelendirilen ağaç çukuruna zemine kadar inen bir pavlonya ağacı dikildi. Meydanla birlikte yeşil alan olarak düzenlenen yeşil amfi, dere ve meydan arasındaki kotu yükselterek iklim dirençli kent stratejileri doğrultusunda meydanı korunaklı bir hale getirdi" açıklamasında bulunmuştu. Ancak 2 yıl içinde gelinen nokta, fiyasko olarak yorumlandı.

METİN BURMALI