Kanatsız melek Selma öğretmen

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur kadrosunda sınıf öğretmeni olarak çalışan 2 çocuk annesi Selma Özdemir, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde onkoloji hastası olup tedavisi devam ettiği için okuluna gidemeyen çocuklara hastanede açılan sınıfta eğitim öğretim görevine devam ediyor. Hastanedeki ilkokul seviyesindeki çocuklara sınıf öğretmenliği yaparken 2019'da kurduğu Yaşa Çocuk Derneği aracılığı ile onkoloji hastası çocuklara ve ailelerine maddi ve manevi yardımlarda köprü olan Selma Özdemir, çalışmaları hakkında Yeni Asır'a bilgi verdi.

ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR

İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere toplam 4 okulda, tedavisi devam ettiği için okula gidemeyen ilkokul seviyesindeki çocukların derslerinden geri kalmaması için açılan sınıflarda görev yapan toplam 8 öğretmenden biri olan Selma Özdemir, hem öğretmenliğindeki özverili çalışmalarıyla hem de kurduğu dernek aracılığıyla yaptığı çalışmalarla örnek olurken takdir topluyor ve çocuklarla ailelerinin sevgisini kazanıyor. Özdemir'e dernek faaliyetlerinde ana sınıfı öğretmeni Songül Şengül ile halk dansları öğretmeni Ali Şengül yardımcı oluyor. Onkoloji servisinde açılan sınıfta 2014'ten beri görev yapan Özdemir, "Çocuklara okula gidemedikleri için müfredata bağlı olarak ders veriyoruz. Benim gibi İzmir'de Milli Eğitim'e bağlı 8 öğretmen var. Dersler bitince eğitici oyunlar oynuyoruz" dedi.

İLK PROJE: MUTFAĞA DESTEK

Yaşa Çocuk Derneği'nin 2019 yılında kurulduğunu anlatan Özdemir, "Dernek olarak çocukların ihtiyaçlarını ilgili yerlere söylüyorum. Köprü oluyorum. Hastanede anne mutfağına destek olarak ilk projemizi yaptık. Kortizon, kemoterapi ve ışın tedavisi gören çocukların aşırı iştah artışı oluyor. Protein ve karbondihdarata yönelik besinler yemeleri gerekiyor. Onları belli aralıklarla temin ediyoruz. Mutfağın tüm ihtiyaçlarını yani bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, fırın kurutma makinesi buzdolabı gibi mutfak için gerekli malzemeleri dernek olarak biz tedarik ettik" dedi.

BAĞIŞLARLA YAŞIYORUZ

ONKOLOJİ hastası çocuklarla ailelerin her zaman yanında olduklarını belirten Selma Özdemir, "Bazı aileler İzmir dışından gelip ev tutuyor. Onlara eşya yardımı yapıyoruz. Kan bağışı kök hücre bağışında bulunuyoruz, acil kan ihtiyacında çağrıda bulunuyoruz. Kızılay ile işbirliği yapıyoruz. Kurban bağışını da vekaletle kabul ediyoruz. Doğum günlerinde özel günlerinde yanlarındayız. Bayramlık kıyafetler veriyoruz. Psikolojik destek de veriyoruz. Ekonomik olarak yetersiz onkoloji hastası çocuklara ve ailelerine maddi - manevi destek vermeyi hedefliyoruz" dedi.

TOLGA TEKİN