50 liralık ölüm

İzmir'de ihmal bu kez trafik canavarı kılığında can aldı. 50 TL'lik reflektörü koymadığı için bir kişi canından oldu. İzmir'de otomotiv ve bakım şirketi yöneticisi 42 yaşındaki İsmail Akkol, yolda biten yakıtına bidonla dolum yaparken, arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Akıllara durgunluk veren kaza, Pazartesi günü sabaha karşı 04.40 sıralarında Gaziemir Akçay Caddesi Optimum AVM önündeki Esbaş Alt Geçidi'nde meydana geldi.

DÖRTLÜLERİ YAKTI AMA!

Karabağlar yönünden Gaziemir istikametine seyir halinde olan İsmail Akkol yönetimindeki aracın aniden benzini bitti. Yolda kalan sürücü Akkol, sağa çektiği aracının uyarı ışıklarını yaktıktan sonra 200 metre uzakta bulunan akaryakıt istasyonundan yakıt alarak aracının başına geri döndü. Benzini aracına doldurmaya çalıştığı sırada Y.B. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu anayolda metrelerce sürüklenen Akkol olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yeri olan alt geçidi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Akkol'un cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırılırken, çarpan sürücü Y.B. Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

REFLEKTÖR HAYAT KURTARIR

BU kaza 50 liralık reflöktör üçgenin hayati bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Arıza anında ilk önce aracın dörtlülerini yakmak gerekir diyen İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, ayrıca araçta mutlaka reflektör olmalıdır diyerek şunları anlattı: 'Ani bir arıza yada benzin bitmesi hiç umulmadık bir yerde, mesela bir virajda gerçekleşebilir. Özelikle gece, hele ki ışıksız yollarda reflektör hayat kurtarır. Reflektör hem diğer sürücüleri hem de aracı arıza yapan kişiyi ve aracı yeni kazalardan koruyan önemli bir uyarıcıdır.' Yetkililer en sık rastlanan yolda kalma sebepleri içinde lastik patlaması, benzin bitmesi, akü boşalması, aracın su kaynatması olduğunu da sözlerine ekledi.

YANSITICI KULLANIRKEN DİKKAT

1- Araçların park ışıkları yakılmadığı, yakılamadığı ve yakılması halinde bile, diğer araç sürücüleri tarafından 150 m. mesafeden açıkça görülmediği takdirde, bozulan aracın ön ve arkasına uygun yerlere, diğer araç sürücülerinin 150 m. mesafeden açıkça görebilecekleri şekilde birer kırmızı reflektör veya kırmızı ışıklı cihaz konulmalıdır. 2- Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı renkteki yansıtıcının veya kırmızı ışıklı cihazın, araçtan en az 30 m. uzaklığa, diğer araç sürücülerinin en az 150 m. mesafeden görebilecekleri yer ve şekilde yerleştirilmelidir. 3- Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az 150 metreden net olarak görülebilecek şekilde 150 x 25 cm. ebadında engel işaretinin konulması mecburidir. 4- Bozulan araç tehlikeli madde taşıyor ise, her durumda kırmızı ışıklı cihaz kullanılacak ve devamlı şekilde başında beklemek suretiyle gözetim altında tutulacaktır. Gerekli tedbirler alınıncaya kadar araçta acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları varsa bunlar yakılır.

FATİH ŞENDİL