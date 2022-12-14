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İzmir'de alkollü sürücü can aldı! Çaya uçan otomobil mezarları oldu!

İzmir'in Konak ilçesinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak Melez Çayı'na uçtu. Aracın içinde yolcu konumunda bulunan 3 Ukraynalı yaralanırken Kırgızistan uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti.

DHA

14.12.2022, 10:41

İZMİR'de kontrolden çıkıp, çaya devrilen otomobildeki Kırgızistan uyruklu Surantaeva Zhazgul (41) hayatını kaybetti, 1'i Ukraynalı 3 kişi de yaralandı.

İzmir’de alkollü sürücü can aldı! Çaya uçan otomobil mezarları oldu!

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Konak ilçesi Şehitler Caddesi Halkapınar kavşağı yakınında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 35 ABT 317 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı ardından Melez Çayı'na uçtu.

İzmir’de alkollü sürücü can aldı! Çaya uçan otomobil mezarları oldu!

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Kırgızistanlı Surantaeva Zhazgul adlı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

İzmir’de alkollü sürücü can aldı! Çaya uçan otomobil mezarları oldu!

Yaralı Kubilay D. (23), Ahmet D. (28) ve Ukrayna uyruklu Lice M. (32) adlı kadın da sağlık ekiplerince Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir’de alkollü sürücü can aldı! Çaya uçan otomobil mezarları oldu!

Hafif yaralı olan Kubilay D.'nin, gece kulübünde eğlendiklerini, alkollü olduklarını, otomobili ağabeyi Ahmet D.'nin kullandığını ve kendisinin arka koltukta oturduğunu söylediği öğrenildi.

İzmir’de alkollü sürücü can aldı! Çaya uçan otomobil mezarları oldu!

Araç, çaydan iş makinesiyle çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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