Paşalı’nın kızına polis koruması

12 yıl önce kendisinden boşanmak istediği için karısı Ayşe Paşalı'yı öldüren ve halen cezaevinde yatan İstikbal Yetkin'in, öz kızı B.B.'yi de öldürtmek için kiralık katil tuttuğu öne sürülmüştü. Yeni Asır'ın gündeme getirdiği haber İzmir'de büyük yankı uyandırdı.

ŞANS ESERİ ANKARA'YA GİTTİ

İzmir Alsancak'ta, geçtiğimiz 6 Aralık günü merhum Ayşe Paşalı'nın kızı B.B'nin bir süredir gittiği psikiyatriste, şüpheli bir erkek şahıs gitmiş ve B.B'yi sormuştu. Şüpheli, B.B'nin her zamanki seansının 20 dakika geciktiğini de kliniğin danışma bölümünde çalışan kişiye belirtmişti. B.B ise, o gün ani gelişen bir işi için Ankara'daydı. Terapiye gidemeyeceği için online bir görüşmeyle terapisini tamamlamıştı.

KISA SÜREDE TUTUKLANDI

O gün B.B'nin psikiyatristi, gün içinde kliniğe gelen şüpheli adamdan bahsedip yaşananları aktardı. Bunun üzerine B.B, kliniğe gidip kendisini soran adamın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini izledi ve tanımadığına kanaat getirdi. Genç kadın, babasının kendisini de öldürtebileceğinden şüphe duyarak polise başvurdu. Polis ekipleri, klinik çevresinde yaptığı incelemeler sonucunda, şüphelinin sık sık B.B'nin seans günlerinde sokakta dolaştığını güvenlik kameralarından tespit etti.

ARTIK POLİSLE DOLAŞACAK

Kısa sürede yakalanan A.L. ismindeki şüphelinin cezaevinden çıktığı öğrenildi. Susma hakkını kullanan A.L, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Korku dolu günler geçiren B.B, cezaevindeki babası İstikbal Yetkin'in bir yolunu bulup kendisini öldürteceğini düşündüğü için avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu ve koruma kararı aldırttı. "Annem gibi ölmekten korkuyorum" diyen talihsiz kadını dinleyen mahkeme, B.B'nin polis tarafından korunmasına karar verdi. Bundan sonraki süreçte sokağa polis korumasıyla çıkacak olan B.B, bir nebze olsun rahatladı.

OLAYIN GEÇMİŞİ:

1998'de evlendiği İstikbal Yetkin tarafından 7 Aralık 2010 günü bıçaklanarak öldürülen Ayşe Paşalı, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin simgesi haline gelmişti. Kadın Cinayetlerine İsyandayız Kampanyası'nın çağrısıyla kadınlar, 14 ilde örgütlenmiş ve İstikbal Yetkin'in yargılandığı davanın karar duruşması öncesi sokaklarda protesto eylemleri yapmıştı. Cani adama ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmişti.

FATİH ŞENDİL