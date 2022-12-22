Saçmalı ROSTO analizde

YENİ Asır Gazetesi'nin, İzmir itfaiyesinde binden fazla personele çıkan rostonun etinde saçmalar çıktığını ortaya koyan dünkü manşeti büyük yankı uyandırdı. Bu arada İl Tarım Müdürlüğü, yemekten ve Gaziemir'de üretim yapan yemek firmasından aldığı numuneleri incelemeye aldı. Etlerin şüphelenildiği gibi domuz eti olup olmadığının birkaç gün içinde netleşeceği belirtildi. Etlerin domuz eti çıkması halinde firmaya 700 bin liraya yakın para cezaları kesilebileceği, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı belirtiliyor.

BU arada Yeni Asır'ın yaptığı araştırmada itfaiye personelinin yemek hizmetini veren firmanın, belediyenin açtığı itfaiye yemeği ihalelerinin gediklisi olduğu ve itfaiye personeline yemeğin bu firma tarafından verildiği ortaya çıktı.

ÖNCEKİ yıllarda yemek hizmeti alım işini pazarlık usulüyle yapılan ihalelerle alan firmanın 2022 yılı için açılan ve açık usülde gerçekleştirilen ihalede işi KDV hariç 8 milyon 118 bin liralık teklifle aldığı anlaşıldı. İhalede bu firmanın tek geçerli teklifi vermesi dikkat çekti. Firmanın merkezi olarak gösterdiği adresin ise Van Edremit olduğu da anlaşıldı.

FİRMA YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA: BİZ DE MAĞDUR OLDUK

YENİ Asır'ın görüştüğü firma yetkilileri, "Biz de eti dışarıdan alıyoruz. Böyle bir olay maalesef yaşandı. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri gelip numune aldılar. Sonuç yapılacak analiz neticesinde ortaya çıkacak. Yaşanan bu durumdan biz de mağdur olduk" savunmasında bulundu. Yeni Asır'a ulaşan bazı itfaiye personeli ise, "Bize resmen domuz eti yediriyorlar. Sesimiz olduğunuz için teşekkür ederiz. Yeni Asır yazdığı için artık bu işin üzerini kapatamazlar" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ