Ellerinde çekiç var her şeyi çivi olarak görüyorlar!

İzmir'in 'prestij projesi' olarak ifade edilen projelerinden biri olan 'İnciraltı Planları' ile ilgili tartışmalar bitmiyor. İnciraltı'na dair planları destekleyenler, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları'na bağlı meslek odaları sık sık karşı karşıya gelirken CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, odaların aldıkları tutumun yanlış olduğunu söyledi.

CHP'li Bakan, "Odaların varlığı bizim için çok değerli ancak verdikleri her karar doğru değil. Şehir Plancıları Odası'nın birçok konuda açtığı dava kentin yararına olmuştur. Bazı konularda vatandaşı da mağdur etmiştir. Elinde çekiç varsa her şeyi çivi olarak görüyorsun, o doğru değil" dedi.

'ORASI ÇÖKÜNTÜ ALANI'

CHP İzmir Milletvekili Bakan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ziraat Mühendisleri Odası başımızın tacı... Bütün odalar iyi ki varlar.

Dava açmak haklarıdır ama her açtıkları dava doğru değil. İnciraltı'nı iyi bilen biriyim. Odalar ile birlikte gezerim. O alanı görsünler. Bunu ben söylemiyorum, Avrupa Birliği'nin belgelerinde var. Orası çöküntü alanı... İlk defa bu kavramı söyleyen benim. Şimdi herkes kullanmaya başladı. Çöküntü alanı haline geldi orası. Siz 'oraya hiçbir şey yaptırmayacağız, tarım yapılsın' dediğinizde tarım yapılmıyor orada."

'ORADA PLANLAMA YAPILMAK ZORUNDA'

BÖLGENİN planlanmasının şart olduğuna değinen Bakan, "Kentin merkezinde çöküntü alanı haline gelmemeli. Orası düşük yoğunluklu büyük yeşil alanların olduğu kent ormanlarıyla bütünleşen bir şekilde planlanmalı. Turizm olabilir, eğitim ve sağlık tesisleri olabilir. Planı ben bilmiyorum, bakanlık hazırlıyor. Düşük yoğunluklu derken oradaki insanları mağdur etmeyecek bir yoğunluktan bahsediyorum. Orada gereksiz bir nüfus da olmamalı ki oranın ulaşım ve altyapısı kaldırabilsin. Planlama yapılmak zorunda" ifadelerini kullandı.