Yasa dışı bahis çetesi lideri ikizini suçladı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 9 ilde yaptığı eş zamanlı operasyonda tutuklanan yasa dışı bahis çetesi üyelerinden Rıdvan T. (28), ifadesinde Makedonya'daki firari ikiz kardeşi Kaan T'yi suçladı. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden suç şebekesini yönettiği belirlenen Rıdvan T'nin de aralarında olduğu 10 kişi tutuklandı, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şebekeyi Makedonya'dan yönettiği belirlenen ikizlerden Kaan T'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

'PLANLARI O YAPIYOR'

Tutuklanan Rıdvan T'nin savcılık ifadesinde, organizasyonun başında Makedonya'daki ikiz kardeşi Kaan T'nin olduğunu, tüm planlamayı da onun yaptığını öne sürdüğü bildirildi. Şüphelinin burada hesaplara baktıklarını ve paraları topladıklarını söylediği öğrenildi. Adreslerdeki aramalarda 331 bin TL, para sayma makinesi, başkalarına ait 175 banka kartı, 43 telefon, 10 laptop, 2 tablet, 2 USB bellek ve tek içimlik esrar maddesi ele geçirilmişti. Şüphelilerin banka hesapları, kripto para hesapları ile suçtan elde edildiği tespit edilen bir lüks otomobile de el konuldu.

37 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

BAHİS şebekesinin ikiz kardeşler Rıdvan T. ve Kaan T. tarafından yönetildiği saptandı. Kaan T'nin Makedonya'da olduğu ve elde edilen gelirlerle şüphelilerin lüks yaşam sürdükleri tespit edildi. Şüphelilerin bu şekilde yaklaşık 37 milyon TL haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.