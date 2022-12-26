Piyango biletlerine QR koduyla güvence

Yılbaşında vatandaşların heyecanla beklediği Milli Piyango özel çekilişinde büyük ikramiye 200 milyon, dağıtılacak toplam ikramiye ise 1 milyar 395 milyon 900 bin lira olarak belirlendi. Bilet fiyatları çeyrek 50 lira, yarım 100 lira ve tam 200 lira olarak açıklanırken, Hafta Başı Sohbetleri'ne konuk olan İzmir Milli Piyangocular Odası Başkanı Paşa Çakmak, vatandaşları sahte bilet konusunda uyardı.



- Sahte bilete karşı ne yapılmalı?

Geçtiğimiz yıllarda ciddi bir sahte bilet satışı gerçekleşmişti. Özellikle Torbalı, Ayakkabıcılar Sitesi bölgesinde sahte biletler satılmıştı. Biz vatandaşlarımızı sahte bilet konusunda uyarıyor ve bilgilendirde bulunuyoruz. Bir biletin sahte olduğunu anlamak cidden çok zor. Vatandaşlarımızın yapması gereken ilk şey bayii olmayan yerlerden bilet satın almaması ve böyle yerler gördüklerinde emniyet güçlerine haber vermesidir. İkinci olarak da biz sadece İzmir'de uygulanan özel bir sistem geliştirdik. QR kodlu kartlarımızı satış yapan bayiilerimize verdik. Vatandaşlarımız bu QR kodunu okuttuğu zaman bayiilerimizin bilgilerine ulaşabilecek. Gerçekten bayii olup, olmadığını öğrenebilecek.

BAĞIMLILIK YAPIYOR



- Yasa dışı bahis için ne düşünüyorsunuz?

YAsa dışı bahisteki para hacmi 70 milyar liraya kadar dayandı. Bu vatandaşımızın cebinden çalınan paradır. Milli servetin yok olması demek. Bir diğer sorun da bağımlılık.

Yasa dışı bahis, insanları kumar bağımlısı yapıyor. Durum o kadar ciddi ki insanlar evlerini, arabasını satıyor ve kıyıda köşedeki paralarının hepsini yasa dışı bahislerde harcıyorlar. Bir süre sonra o parayı geri kazanacağım diye daha da hırslanıp, ellerinde avuçlarında ne varsa kumarda harcıyorlar.

Uyuşturucu bağımlılığı için kurulan poliklinikler kumar bağımlılığı için de oluşturulmalı.

İnsanlarımızı bu beladan kurtarmalıyız.



MERT ALPDÜNDAR / HAFTA BAŞI SOHBETLERİ