Gün batımı terası çürümeye mi terk edildi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka ilçesindeki deniz kıyısına yaptığı 'Bostanlı Gün Batımı Terası' ve 'Bostanlı Yaya Köprüsü'ndeki tahtaların çürüyüp, kırıldığını belirten vatandaşlar projeyi hayata geçiren yöneticilerden buraların tamir edilmesini istedi. Her gün yüzlerce insanın sahilde vakit geçirdiğini aktaran vatandaşlar, "Buraya yapılan teras ve yaya köprüsü dökülüyor. Neden kimse sahip çıkmıyor?" dedi.

TAHTALAR ZARAR GÖRMÜŞ

Büyükşehir Belediyesi, Bostanlı kıyılarında yaptığı düzenleme kapsamında 'Bostanlı Gün Batımı Terası' ve 'Bostanlı Yaya Köprüsü' projelerini yaklaşık 5 yıl önce vatandaşın kullanımına açtı.

Binaların arasından sıyrılıp, denize daha yakın olmak için buradaki seyir terasını ya da yaya köprüsünü kullanan vatandaşlar, zamanla kaderine terk edilen bu yapıların hasar gördüğünü, tahtalarının kırıldığını ya da eksikleri olduğunu dile getirerek, "Seyir terası ve yaya köprüsü dökülüyor. Tahtaların birçoğu zarar görmüş ancak tamir edilmemiş. Hava karardığında buradan yürüyenler için bu durum tehlike yaratıyor. Eksilen ya da kırılan tahtaların tamir edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

KEMALPAŞA'DAKİ SOKAK KÖPEĞİNE SAHİP ÇIKIN

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde başıboş gezen sokak köpeğinin hali yürek burktu. Sokak köpekleri için Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'dan kalıcı bir çözüm bulmasını isteyen vatandaşlar, "Armutlu Sanayi Sitesi önündeki bu köpek açlıktan ve sağlıksız koşullardan dolayı ölmek üzere. Birilerinin bu köpeğe sahip çıkması lazım" dedi.

KEMİKLERİ SAYILIYOR

Armutlu Sanayi Sitesi'nde gezen sokak köpeğinin açlık ve hastalıktan ölmek üzere olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, köpeğe sahip çıkılmasını istedi. Köpeğe yardım etmeye çalıştıklarını ama kalıcı bir çözüm gerektiğini ifade eden çevre sakinleri, belediyeden bu konuda bir şeyler yapmasını istedi. Tüyleri dökülen ve açlıktan kemikleri sayılan köpeği görenler, "Yerel yönetimlerin sokak hayvanlarına da sahip çıkması gerekiyor. Bu hayvanlar sokakta telef olmak üzere. Başkan Rıdvan Karakayalı bu ve buna benzer durumdaki hayvanları tedavi ettirmeli. Belediyeciliğin görevleri arasında sokak hayvanlarına sahip çıkmak da var" diye konuştu.

METİN BURMALI

TİRE'DE BOZUK YOLLARA MAHALLELİ İSYAN ETTİ

Tire'de Bahariye mahallesinin bir bölümünde bozulan yollar mahalleliye geçit vermiyor. Son yağan şiddetli yağmurların ardından perişan olduklarını belirten vatandaşlar, "Sokak aralarında yürüyemez olduk. Parke taşlar yerinden sökülmüş vaziyette. Altından geçen su boruları ise açıkta kalmış durumda. Her an su boruları kırılabilir. Yaşlılar ve çocuklarla gideceğimiz yere düşe kalka ilerliyoruz.

İstenmeyen kazalara sebebiyet vermemek için sokağa çıkamaz olduk. Yetkililere yolların onarılması için başvuruda bulunduk. Ekiplerin, toprakla örttükleri çukurlar ilk yağmurlarla tekrar oluştu. Mahalleli olarak kalıcı çözüm için asfalt dökülmesini istiyoruz" diye konuştular.

NADİR UYSAL