Tarihi Forbes Köşkü’ne Buca Belediyesi talip

Buca Belediyesi, restorasyon çalışmaları ödeneksizlik nedeniyle duran ve 24 yıldır tamamlanmayan Forbes Köşkü'ne talip oldu. Belediye 134 bin metrekarelik taşınmazı kiralamak için harekete geçti. Buca'nın en eski Levanten yapılarından asırlık Forbes Köşkü'nün, ilgisizlik ve bakımsızlığın kurbanı olduğu ortaya çıkmıştı.

Levanten mimarisinin en seçkin örneklerinden biri olan ve 1950 yılında SSK'nın malı olan köşk, uzun yıllar poliklinik olarak hizmet verdikten sonra kaderine terk edildi. Son olarak tarihi yapıya hırsızlar dadandı. Çatısındaki kurşun levhalar, kablolar çalındı. Buca Belediyesi, tarihi köşke talip oldu. Forbes Köşkü'nü kiralamak için harekete geçen Buca Belediyesi önümüzdeki günlerde konuyla ilgili resmi adımı atacağını açıkladı.