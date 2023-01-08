Asay VAD İzmir showroomu görkemli bir törenle açıldı

YILLARDIR otomasyon ve network sektörlerinde çeşitli projelere imza atan Asay VAD, Amerika'nın lider markası Control4'un çözümlerini tanıttığı İzmir showroomunun açılışını gerçekleştirdi. Bornova Ankara Caddesi üzerinde açılan showroomun "Better Together" sloganı ile düzenlenen organizasyonunda firma çözüm ortakları ve iş dünyasının tanınmış simaları bir araya geldi.

TANINAN MARKA HEDEFİ

TÜM konuklara katılımlarından ötürü teşekkür eden Asay VAD Genel Müdürü Serkan Yılmaz başarılı geçen bir yılın son aylarında böyle bir açılışta bir arada olmaktan memnuniyetini dile getirdi. Önümüzdeki yıl gerçekleştirmek istediği hedeflerle ilgili bilgi veren Yılmaz, "Asay VAD olarak, alanında hem Türkiye'de hem de yurtdışında yapılan çalışmalarla, ve genişleyen bayi ağı ile birlikte adından söz ettiren bir marka olmayı hedefliyoruz. Geceye katılan tüm davetlilere, bayilere ve Satış ve Pazarlama Direktörü Emre Üge ve tüm çalışma arkadaşlarımız ile ve Asay VAD bayi ve müşterilerine teşekkürlerimi sunarım" dedi. Geceye damgasını vuran ünlü aranjör ve müzik yapımcısı Ozan Doğulu'nun DJ performansı eşliğinde eğlenen davetliler, gecenin sonunda duydukları menuniyeti dile getirerek keyifli saatler yaşadı.