Darp ettiği yöneticiyle bir de dalga geçti! ’Yediğin dayaktan sonra sıkıntı var mı?’

ŞİDDETE UĞRAYAN BENİM AMA UZAKLAŞTIRMA KARARINI ONLAR ALMIŞ

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Nurcan Tunoğlu, "Kendisi 2 yıldır bizim binamızda kiracı olarak kalıyor ve kendileri hakkında şikayet söz konusu. Son olarak da vakitsiz olarak kapının önüne bıraktıkları çöpler ve ayakkabılar konusunda eşini uyarmıştım. Eşi bana hakaret etti ve 10 dakika sonra da su deposundaki arıza için bahçedeyken, kendisi de otoparktayken beni çağırdı. Görüntülerde de var zaten, kapıya doğru geldiğimde beni yumruklayıp yere düşürdü. Apartman görevlimiz araya girmesine rağmen darp etmeye devam etti. Sonrasında da hakaret ve tehditleri sürdü. 'Benim kim olduğumu göreceksin. Başına türlü çoraplar öreceğim' dedi. Daha sonra da savcılıktan uzaklaştırma kararı almış can güvenliği olmadığı için. Şiddete uğrayan benim ama uzaklaştırma kararını onlar almış" dedi.