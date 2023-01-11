Darp ettiği yöneticiyle bir de dalga geçti! ’Yediğin dayaktan sonra sıkıntı var mı?’

Olay 4 Ocak günü 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Manavkuyu Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitedeki bir dairde 2 yıldır oturan Z.D. (40) ve apartman yöneticisi Nurcan Tunoğlu (40) arasında, Z.D.'nin kapı önüne sürekli çöp ve ayakkabı koyması üzerine tartışma çıktı. Sitenin kuralları gereği belli saatler dışında kapıya çöp bırakılmaması konusunda Z.D.'yi uyaran Tunoğlu, 19 yaşındaki kızı için 'Sen bizim çöpümüzle uğraşacağına azgın kızınla uğraş' sözlerine maruz kaldı. 10 dakika sonra su deposu arızası için sitenin bahçesine inen Nurcan Tunoğlu, otoparkta bulunan Z.D.'nin eşi M.D. tarafından çağrıldı. Tunoğlu, otoparka doğru yürüdüğü esnada M.D.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle yere düşen kadın, apartman görevlisinin araya girmesi sonucu ayağa kalkabildi.