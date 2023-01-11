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Haberler İzmir İzmir'de şüpheli ölüm! 2018 TUS birincisi doktor ölü bulundu

İzmir'de şüpheli ölüm! 2018 TUS birincisi doktor ölü bulundu

Kahreden haber İzmir'den geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli olan doktor 30 yaşındaki Muhittin Demir, yaşadığı evde ölü bulundu. Genç doktorun intihar ettiği düşünülürken 2018 yılında Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) birincisi olduğu öğrenildi.

İHA

11.01.2023, 14:40 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023, 15:04

İzmir’de şüpheli ölüm! 2018 TUS birincisi doktor ölü bulundu

Olay, bugün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Korutürk Mahallesi'nde meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı görevlisi 30 yaşındaki Doktor Muhittin Demir'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Dr. Muhittin Demir'in Lider Sokak'ta bulunan evine giden ekipler, genç doktoru hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Dr. Muhittin Demir'in anestezik ilaç alarak intihar ettiği değerlendirilirken, cenaze otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2018'DE TUS BİRİNCİSİ OLMUŞ
Öte yandan, genç doktorun, 2018 yılında TUS birincisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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