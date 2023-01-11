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Haberler İzmir Ukraynalı eski bürokrat Tetyana evinde ölü bulundu

Ukraynalı eski bürokrat Tetyana evinde ölü bulundu

11.1.2023

Ukraynalı eski bürokrat Tetyana evinde ölü bulundu

İZMİR'İN Konak İlçesi Alsancak semtinde 34 yaşındaki bir kadın evde ölü bulundu. Vücudunda darp cebir yada kesici delici bir yara izi bulunmayan genç kadının ölüm sebebinin belirlenmesi için Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ilk incelemesinin ardından, cenazeyi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

OLAYLA ilgili soruşturma sürerken, Tetyana'nın erkek arkadaşı H.B.'nin de bilgisine başvurulduğu öğrenildi. Olay, Konak Alsancak Mimar Sinan Mahallesi 1420/3 Sokak'ta yaşandı. Polise yapılan ihbar sonrası evde ölü bulunan kişinin Ukrayna uyruklu eski bir bürokrat olan Tetyana Kalyuzhna isimli kişi olduğu tespit edildi. Yalnız yaşadığı evde yapılan incelemede evin oturma odasında bulunan Tetyana'da kesici, delici alet veya ateşli silah yaralanmasının bulunmadığı, vücudunda bazı morlukların olduğu tespit edildi.

FATİH ŞENDİL

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